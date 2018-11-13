В пензенском минобре обсудили подготовку к чемпионату профмастерства

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13 ноября 2018, 19:14Образование
В министерстве образования Пензенской области прошло совещание директоров средне-специальных учебных заведений. Среди обсуждаемых тем - профилактика правонарушений в подростковой среде и подготовка к мировому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills.
Среди планируемых мероприятий - работа с родителями и акции. Они будут проводиться совместно с правоохранительными органами, досуговыми организациями и даже школами. В последних студенты колледжей смогут выступить в роли наставников.
«Пройдут встречи с гражданами, ведущими здоровый образ жизни, где взрослые, как состоявшиеся люди, которые внесли весомый вклад в развитие области, расскажут ребятам о том, как достичь успехов», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Пензенского агропромышленного колледжа Венера Дашкина.
Еще одной темой совещания стала подготовка к WorldSkills (16+). Это мировой чемпионат профессионального мастерства. Его проводит раз в два года одна из 79 стран-участниц. В 2019 году он пройдет в Казани. Региональный этап состоится в марте.
«В 2017 году в основной возрастной категории мы провели 15 компетенций. В 2018-м увеличиваем их количество до 20, прибавляются юниорские направления и навыки мудрых», - сказала старший методист регионального корреляционного центра Пензенской области в движении WorldSkills Russia Мария Горбенко.
Сейчас определяется рабочая группа, перечень и оснащение площадок. Также предстоит решить вопрос подготовки экспертов и студентов, которые будут принимать участие в конкурсе.
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