В пензенском минобре обсудили подготовку к чемпионату профмастерства

В министерстве образования Пензенской области прошло совещание директоров средне-специальных учебных заведений. Среди обсуждаемых тем - профилактика правонарушений в подростковой среде и подготовка к мировому чемпионату профессионального мастерства WorldSkills.

Среди планируемых мероприятий - работа с родителями и акции. Они будут проводиться совместно с правоохранительными органами, досуговыми организациями и даже школами. В последних студенты колледжей смогут выступить в роли наставников.

«Пройдут встречи с гражданами, ведущими здоровый образ жизни, где взрослые, как состоявшиеся люди, которые внесли весомый вклад в развитие области, расскажут ребятам о том, как достичь успехов», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе Пензенского агропромышленного колледжа Венера Дашкина.

Еще одной темой совещания стала подготовка к WorldSkills (16+). Это мировой чемпионат профессионального мастерства. Его проводит раз в два года одна из 79 стран-участниц. В 2019 году он пройдет в Казани. Региональный этап состоится в марте.

«В 2017 году в основной возрастной категории мы провели 15 компетенций. В 2018-м увеличиваем их количество до 20, прибавляются юниорские направления и навыки мудрых», - сказала старший методист регионального корреляционного центра Пензенской области в движении WorldSkills Russia Мария Горбенко.

Сейчас определяется рабочая группа, перечень и оснащение площадок. Также предстоит решить вопрос подготовки экспертов и студентов, которые будут принимать участие в конкурсе.