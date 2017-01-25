В пензенском магазине собаку убило током

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25 января 2017, 13:05Происшествия
В Пензе в магазине на ул. Литвинова, 1 собаку породы пекинес убило током. Об этом хозяйка питомца написала в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
«При входе в магазин пол был влажный и грязный, она зашла первая, взвизгнула и упала, мой молодой человек, с которым они гуляли и зашли в злополучный магазин, начал поднимать ее, ведь он не знал про ток, его тоже ударило, но он не пострадал, а вот маленькая радость, моя собачка Маруся погибла!» - написала девушка.
Горожанка также добавила, что когда она приехала на место, «было уже убрано и сухо, и ни продавец, ни хозяин внятного не ответили».
«В общем, я написала заявление в полицию, ведь мог пострадать и ребенок, не дай Бог, мог споткнуться и неизвестно, чем это могло закончиться!» - подчеркнула местная жительница.
Подписчица намерена разобраться в том, что произошло, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Я не остановлюсь, и глаза на это не закрою», - добавила она.
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