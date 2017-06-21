В пензенском магазине продавали ядовитые игрушки

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 июня 2017, 15:02Криминал
В Пензе в магазине на ул. Перспективной продавали детскую игрушку лизун, в составе которой экспертиза обнаружила ядовитое вещество.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в магазине в продаже были 100 таких игрушек китайского производства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Согласно экспертному заключению от 10.01.2017, у детской игрушки «Лизун «BARREL SLIME» защитно-декоративное покрытие не устойчиво к действию пота, слюны и влаги, а также содержит дибутилфталат», - отмечается в материалах Арбитражного суда Пензенской области.
К слову, применение дибутилфталата, бесцветной маслянистой жидкости, запрещено, так как вещество токсично. Оно может влияет на центральную и периферическую нервную систему.
За реализацию опасных игрушек предпринимателя суд оштрафовал на 30 тысяч рублей.
21 июня 2017, 19:57Во многих домах Кузнецка отключили горячую воду
21 июня 2017, 19:42Пензячка вернула мошенникам купленный телефон
21 июня 2017, 19:36Лузгин рассказал телеканалу «Экспресс» об итогах поездки в КНР
21 июня 2017, 19:29На пляже ГПЗ-24 появился спасательный пост
21 июня 2017, 19:23В Засечном с опережением срока отремонтировали дорогу
21 июня 2017, 19:17Топилин: По уровню комфорта «Дом Вероники» - лучший опыт в стране
21 июня 2017, 19:02В Пензе на ул. Ударной состоялся праздник двора
21 июня 2017, 17:48В Пензенской области подросток украл крышу с сарая