16 августа 2019, 17:06Общество

В пензенском лесу неизвестные уничтожили сосен на 100 тыс руб

В Пензенской области на территории лесных угодий неизвестные срубили несколько сосен.

В пресс-службе регионального минлесхоза сообщили, что во время патрулирования Никольского лесничества специалисты обнаружили, что кто-то срубил восемь сырорастущих сосен.

Всего «черные лесорубы» уничтожили деревья на площади 3,7 квадратных метра. Они нанесли лесному фонду ущерб на 107 148 рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3234/

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