21 апреля 2017, 11:35Общество В пензенском лесу нашли тайник боеприпасов В Пензенской области в лесу возле дороги М5-Урал нашли схрон оружия и боеприпасов. Находку обнаружили полицейские и сотрудники Росгвардии в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

«В тайнике находились ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891-1907 годов и ящик с патронами для пистолета «ТТ» в количестве 1 260 штук», - сообщили в пресс-службе регионального управления.

Находку отправили в экспертно-криминалистический центр областного УМВД России для исследования.

Удалось выяснить, что оружие - в рабочем состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: https://static.mvd.ru/upload/site60/document_images/18_04_17_Oruzhie_i_boepripasy_u_trassy.mp4_snapshot_01.24_[2017.04.21_09.09.31]-800x600.jpg Пресс-служба УМВД по Пензенской области