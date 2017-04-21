В пензенском лесу нашли тайник боеприпасов

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21 апреля 2017, 11:35Общество
В Пензенской области в лесу возле дороги М5-Урал нашли схрон оружия и боеприпасов. Находку обнаружили полицейские и сотрудники Росгвардии в рамках оперативно-разыскных мероприятий.
«В тайнике находились ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина образца 1891-1907 годов и ящик с патронами для пистолета «ТТ» в количестве 1 260 штук», - сообщили в пресс-службе регионального управления.
Находку отправили в экспертно-криминалистический центр областного УМВД России для исследования.
Удалось выяснить, что оружие - в рабочем состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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