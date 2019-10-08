В пензенском лесничестве за 8 лет высадили более 100 тыс. деревьев

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08 октября 2019, 19:21Общество
Сотни пензенцев присоединились к акции по посадке деревьев. Она прошла на территории Ахунско-Ленинского лесничества.
Через десятилетия территория лесничества станет неузнаваемой: на пустыре вырастет хвойный лес.
«У нас все больше единомышленников. Это здорово. Жаль, что нас сегодня немного подвела погода, но она благоприятна для наших зеленых насаждений, ради посадки которых мы сегодня собрались», - сказал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.
Участники акции вышли на борозду только после подробного инструктажа. Волонтеров учили правильно сажать деревья опытные лесники.
«Считаю, что очень важно показать сам процесс, особенно детям. Здесь они могут увидеть, как уже растут деревья, и посадить свои первые», - рассказала координатор всероссийского проекта «Посади лес» в Пензенской области Алина Можачкина-Грибанова.
За восемь лет акции на территории Ахунско-Ленинского лесничества восстановлено несколько десятков гектаров леса, высажено более 100 тысяч деревьев. Для многих участие в акции стало доброй традицией.
«К сожалению, в последнее время в нашей стране часто происходят возгорания в лесах и их вырубка. Поэтому нам необходимо восстановить потерянные ресурсы», - отметила участница экологической акции Анастасия Макарцева.
За неприхотливой сосной, деревом, которое нетребовательно в уходе и легко адаптируется к любым погодным условиям, будут ухаживать лесники. Завершающая акция «Посади лес» пройдет 11 октября (0+). Организаторы приглашают присоединиться к ней всех желающих.
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