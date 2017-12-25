25 декабря 2017, 12:07Общество

В пензенском культурном дневнике появятся данные об умении ребенка плавать

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в 2018 году добавить в культурный дневник таблицу с данными о том, умеет ли ребенок плавать и какую дистанцию может проплыть.

Эти данные, добавил глава региона, должны быть подкреплены подписью преподавателя, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Количество утонувших детей уменьшилось, работа по обучению детей плаванию дает свои результаты. Дутые отчеты нам не нужны», - подчеркнул он.

Общество
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