В пензенском культурном дневнике появятся данные об умении ребенка плавать

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25 декабря 2017, 12:07Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в 2018 году добавить в культурный дневник таблицу с данными о том, умеет ли ребенок плавать и какую дистанцию может проплыть.
Эти данные, добавил глава региона, должны быть подкреплены подписью преподавателя, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Количество утонувших детей уменьшилось, работа по обучению детей плаванию дает свои результаты. Дутые отчеты нам не нужны», - подчеркнул он.
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