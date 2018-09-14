В пензенском колледже открылась специальность по управлению дронами

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14 сентября 2018, 19:21Образование
В Пензенском колледже информационных и промышленных технологий начались практические занятия по эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Первый урок был ознакомительным, поэтому учащиеся пока только наблюдали, как дронами управляют профессионалы.
С прикрепленной к корпусу видеокамерой беспилотник легко может вести воздушную разведку. Таким образом, оператор, который удобно сидит на стуле, через специальные очки может видеть, что происходит вдали от него. Теперь таких специалистов в Пензе будут готовить массово. На вновь открывшуюся специальность в IT-колледже набрали 25 человек.
«Профессия - необычная и востребованная. Пока мы будем учиться, потом проектировать, моделировать, а затем эксплуатировать такие аппараты», - рассказал студент первого курса Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Владислав Кирсанов.
«Разумеется, в будущем образовательный процесс будет сопровождаться практическими занятиями, где ребята буду сами управлять этими аппаратами, ну и, самое главное это то, что педагоги также будут повышать свою квалификацию», - сказал начальник управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.
Показательные полеты над полигоном УФСИН организовали при непосредственном содействии станции юных техников №1. Пока в колледже не появятся собственные дроны, для занятий будут использовать аппараты учреждения дополнительного образования. Свою помощь готовы оказать в архитектурно-строительном университете.
Открыть специальность «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» заставила сама жизнь. Беспилотники нужны во многих отраслях, от сельского хозяйства до военного дела. А это значит, уже сейчас необходимо готовить специалистов, которые могли бы работать с техникой нового поколения. В свою очередь, открытое в IT-колледже направление должно спровоцировать всплеск интереса к летательным аппаратам у школьников.
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