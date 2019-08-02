В пензенском кардиоцентре спасли жизнь пациенту с аневризмой

Житель Саранска благодарит специалистов пензенского кардиоцентра за спасенную жизнь. Оперативность врачей при принятии решений и профессионализм помогли 35-летнему мужчине выжить во время острого расслоения аорты. Для справки, "аневризма" - это патологическое расширение кровеносного сосуда.

Константин Губинский рассказал, что был с семьей в отпуске в Архангельске, почувствовал внезапную боль в груди, произошел резкий скачок давления до 190 мм. рт. ст. На четвертые сутки в поселке Атяшево родной Саранской области у него случился новый приступ, из-за котрого слег.

«В спину ударило очень сильно, жар по ней пронесся. Жар ушел в пах жар, затем – в ногу. Нога начала неметь», - рассказал Константин Губинский, пациент Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Дальше – «скорая», больница в Атяшево, клиника в Саранске. После постановки диагноза "расслаивающаяся аневризма аорты" врачи принимают решение перевезти пациента в пензенский кардиоцентр.

«Расслоенная аорта может разорваться в любой момент. 20% погибает еще до приезда скорой помощи, 30% пациентов - в первую неделю, если им не оказывается хирургическая помощь, и 80% - в течение двух недель», - отметил Дмитрий Тунгусов, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

На операционном столе житель Саранска оказался в 12 часов ночи. Состояние пациента осложнялось тем, что расслоение аорты распространялось на ее дугу, от которой отходят артерии, питающие головной мозг.

«Перекрыть кровоснабжение головного мозга нельзя, иначе наступит смерть. Поэтому мы создали новую искусственную дугу, подключили к ней кровообращение, и последовательно мы переключали сначала подключичную артерию, одну сонную, вторую. Когда мы сделали искусственную дугу, мы разобщили кровообращение головы и тела. Далее непосредственно начали заниматься всей остальной аортой», - отметил Дмитрий Тунгусов.

Операция, которая длилась около девяти часов, прошла успешно, после пациент был переведен в реанимацию. Сейчас Константин Губинский чувствует себя хорошо и уже пересмотрел взгляд на свою жизнь: решил завязать с вредными привычками.

Главные причины возникновения аневризмы аорты, то есть ее расширения, а затем уже расслоения стенок кровеносного сосуда – это курение, малоподвижный образ жизни и злоупотребление жирной пищей. Ничего этого теперь житель Саранска себе не позволяет. Константин следует всем рекомендациям врачей и даже не смущается, когда его снимает видеокамера во время надувания воздушного шарика. Это нужно, чтобы раскрывались легкие, ведь в течение нескольких часов он был подключен к аппарату искусственной вентиляции.