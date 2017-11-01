01 ноября 2017, 13:05Происшествия

В пензенском кафе мужчина запустил стул в знакомую за отказ общаться

В одном из кафе Пензы сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, 31 октября 34-летний мужчина выпивал в кафе на улице Суворова. В заведении он заметил знакомую и захотел с ней пообщаться, на что получил отказ. В результате между ними возник конфликт. Тогда мужчина схватил стул и кинул его в женщину.

Персонал бара нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего подъехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали дебошира и передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 79
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ