01 ноября 2017, 13:05Происшествия В пензенском кафе мужчина запустил стул в знакомую за отказ общаться В одном из кафе Пензы сотрудники Росгвардии задержали дебошира.

По информации пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, 31 октября 34-летний мужчина выпивал в кафе на улице Суворова. В заведении он заметил знакомую и захотел с ней пообщаться, на что получил отказ. В результате между ними возник конфликт. Тогда мужчина схватил стул и кинул его в женщину.

Персонал бара нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего подъехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали дебошира и передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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