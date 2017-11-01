В пензенском кафе мужчина запустил стул в знакомую за отказ общаться

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01 ноября 2017, 13:05Происшествия
В одном из кафе Пензы сотрудники Росгвардии задержали дебошира.
По информации пресс-службы управления Росгвардии по Пензенской области, 31 октября 34-летний мужчина выпивал в кафе на улице Суворова. В заведении он заметил знакомую и захотел с ней пообщаться, на что получил отказ. В результате между ними возник конфликт. Тогда мужчина схватил стул и кинул его в женщину.
Персонал бара нажал на кнопку тревожной сигнализации, после чего подъехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали дебошира и передали полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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