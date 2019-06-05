В пензенском IT-колледже стартовал экспериментальный экзамен

За пять часов - большое практическое задание. Так теперь будут сдавать экзамены в пензенском IT-колледже. Учебное заведение включено в эксперимент, который проходит по всей стране. Он предусмотрен федеральным проектом «Молодые профессионалы» чемпионата WorldSkills.

Для ребят это сложное испытание. В распоряжении экзаменуемого - только компьютер. Однако у всех третьекурсников, именно они участвуют в эксперименте, за плечами - длительная производственная практика, а у некоторых даже работа в течение нескольких месяцев.

«Устроилась на работу в одну из крупных пензенских компаний. Мы разрабатываем сайты, а также поддерживаем их. Занимаю должность верстальщика. Также у меня есть очень большая команда, с которой мы взаимодействуем», - рассказала студентка пензенского IT-колледжа Дарья Савина.

В эксперименте участвует 25 человек. Большую группу по компетенции «Веб-дизайн и разработка» разделили на две подгрупппы. За время экзамена ребята должны будут разработать сайт образовательного учреждения или реальной компании и предложить его к внедрению в производство.

«Традиционные варианты экзамена, теоретические вопросы, практические задачи, наверное, уходят в прошлое. Современное тестирование, мы называем его «демонстрационным экзаменом», связано с тем, что обучающемуся предоставляется на выполнение большого практического задания пять часов», - сказал заместитель директор по учебной работе пензенского IT-колледжа Алексей Кулаков.

Процедура проведения демонстрационного экзамена напоминает ЕГЭ. Во-первых, в аудитории нельзя использовать телефоны, запрещено общение между обучающимися, ведется видеонаблюдение. Кроме того, демонстрационный экзамен - это еще и балльная система оценок. За каждое выполненное задание студент получает определенное количество баллов. Максимально можно набрать 100.

«Когда уходит последний участник, мы начинаем проверять работы. Ставим баллы, есть специальная система, куда они заносятся и тут же отправляются в Москву. Потому что впервые проводится экзамен, и результаты интересны всем», - рассказала эксперт демонстрационного экзамена Татьяна Феоктистова.

В следующем учебном году такое тестирование в IT-колледже пройдет уже по шести компетенциям. А в будущем такие испытания для обучающихся планируют сделать традиционными.