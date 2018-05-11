В пензенском худучилище открылась выставка, посвященная педагогам

К 120-летию пензенского художественного училища в его стенах открылась новая выставка (0+). Ее составили из работ художников, которые в разные годы преподавали в учебном заведении.

Юбилейный год для художественного училища имени Савицкого богат на экспозиции. Самой масштабной стала выставка преподавателей, которые в разные годы работали в учебном заведении. Борис Дмитриевич Борисов среди полотен отыскал выполненный супругой портрет студента. Картина выполнена специальными мелками.

«Здесь, конечно, она точно передала эмоции студента, то, какими они были раньше. Работа выполнена скупыми средствами, ничего не перечерчено, анатомически», - сказал он.

Выставка под названием «Мы были», это - третья экспозиция, которая приурочена к 120-летию художественного училища. На полотнах изображены руководители, которые в разные времена возглавляли художественное училище, и педагоги.

«Бунчин, Северин, Худяков - это такие звонкие имена, у которых сами учились и которых помним их до сих пор. Также представлены работы более ранних поколений. Штурман Александр Иванович, Грандковский Николай Карлович, причем его работа - одна самих ранних или даже самых древних, как можно теперь сказать, с 1887 года, то есть это практически год открытия училища», - рассказал заведующий музейно-выставочным отделом пензенского художественного училища им. Савицкого Дмитрий Димаков.

На выставке представлено 60 работ, выполненных в различных техниках - печатная графика, масляная живопись, акварель, скульптура. Экспозиция будет работать до 20 июня. Посетить выставку смогут все желающие.