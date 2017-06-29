В пензенском художественном училище открылась выставка пленэрных работ

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29 июня 2017, 19:54Культура
В Пензенском художественном училище имени Савицкого открылась выставка пленэрных работ (0+). В нее вошли лучшие картины, которые студенты успели создать за июнь. На выставке представлено около 50 работ, выполненных в различных техниках.
Пейзажи, станковая живопись, этюды. 50 лучших работ вошли в отчетную выставку летнего пленэра студентов Пензенского художественного училища имени Савицкого. В июне художники ежедневно выезжали на природу, чтобы при естественном освещении изобразить в красках все великолепие окружающего мира.
«Художнику очень важно понять, как работать на воздухе, на пленэре. Потому что здесь совершенно иное состояние, другие действуют законы, нежели при работе в закрытом помещении, в мастерской. Один и тот же архитектурный мотив, или любой уголок природы, пейзаж при разной погоде, при разном освещении смотрятся в совершенно разной цветовой гамме», - отметила директор Пензенского художественного училища им. К.А.Савицкого Галина Васина.
На выставке зрители могут увидеть необычные ракурсы старых улочек Пензы, портреты знаменитых современников, а также большое количество карандашных набросков. Большинство работ принадлежат кисти студентов последнего курса обучения. Среди них - Антон Костин. Выпускник признается, что четыре года пролетели незаметно, и вспоминает, что с местом обучения определился сразу.
«Я приехал в училище, познакомился с педагогом, он мне очень понравился как человек, как преподаватель. Он как-то с первых минут меня захватил, ну и сама атмосфера училища очень располагающая», - поделился студент Пензенского художественного училища им.К.А.Савицкого Антон Костин.
Студентка живописного отделения Юнона Шендрик в июне успела побывать в Карелии, в знаменитом горном парке Рускеала. Там художница создала более десяти пейзажей. Девушка призналась, что многие работы приходилось завершать в ночь перед просмотром.
«Композиции за ночь писались иногда, когда не успевали. Но тяжело учиться, на самом деле, и с психологической стороны, и с физической, если отдаваться этому», - сказала она.
После открытия выставки выпускники в торжественной обстановке получили дипломы. Документы об образовании получили 57 человек.
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