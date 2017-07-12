В Пензенском храме прошел праздничный молебен в день Петра и Павла

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12 июля 2017, 18:14Политика
12 июля православные верующие отмечают праздник святых апостолов Петра и Павла. В этот день заканчивается относительно короткий, но очень важный для каждого христианина Петров пост. Праздничный молебен в Петропавловском храме в Арбекове отслужил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
В храме первоверховных апостолов Петра и Павла многолюдно. Пензенцы пришли почтить память святых, в честь которых назван приход. Праздничную службу провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. После молебна в храме совершили таинство причащения.
День святых апостолов Петра и Павла завершает Петров пост. В этом году он длился ровно месяц. Традиция вспоминать апостолов существует с раннего христианства. Петр — святой, основатель церквей. Он стал первым апостолом, перед которым явился после воскресения Христос. Павел был одним из историков периода христианства, чьи работы сохранились до сегодняшнего дня. У православных апостолы считаются первоверховными, они более остальных проповедовали веру во Христа, и оба приняли мученическую смерть.
В завершении праздничной службы священнослужители и прихожане совершили крестный ход.
Церковь Петра и Павла в Арбекове - самая крупная. Ежедневно сотни жителей микрорайона приходят сюда помолиться.
«Апостол Петр - это ближайший ученик Иисуса Христа. Апостол Павел тоже много трудился для проповедования веры, и поэтому мы в этот день должны прийти в храм вспомнить и почтить их память своими молитвами к Богу», - сообщила прихожанка храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Ангелина Фролова.
«Я в Петра и Павла всегда верую. И мне даже сон приснился, чтобы я ходила только в этот храм, старческий голос сказал», - рассказала прихожанка храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла Людмила Пономарева.
По окончанию церковного шествия, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился с проповедью к собравшимся.
«Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с престольным праздником этого храма и с днем ангела вашего настоятеля. Желаю всем вам крепкого здоровья и помощи божьей», - сказал он.
В завершении праздничной службы всех желающих ждало угощение. Рядом с храмом прихожан угощали гречневой кашей и лимонадом.
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