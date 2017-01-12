12 января 2017, 19:08Общество Пензенские школьники представили свои изобретения в ПГУ В Пензенском государственном университете прошла научно-практическая конференция «Эврика». На ней учащиеся представили свои изобретения. Разработки уже прошли оценку в первом заочном туре в декабре 2016 года. Теперь очный тур выявит лучших в десяти номинациях.

Творение четвероклассника Егора Глухова - конструкция из пластмассовых блоков, которую он снабдил аккумулятором с адаптером, фотоэлементами и водяной помпой, так что теперь это вовсе не детская игрушка. Юный конструктор признался, что дать жизнь этому хитрому прибору его побудила жажда.

«Летом очень хочется пить, а бутыль тяжелая, стакан падает, поэтому неудобно. А тут вставляешь стакан, запускаешь программу, нажимаешь на датчик касания, и вода поступает в стакан», - рассказал ученик 4а класса школы №68 Егор Глухов.

Юных изобретателей, таких как Егор, в здании Пензенского государственного университета собрался полный зал. Это победители заочного отборочного этапа научно-практической конференции «Эврика». Теперь создателям хитроумных устройств необходимо стать лучшими и во втором туре.

«Сегодня из десятков районов Пензенской области ребята приехали в город Пензу со своими наработками. Мне очень важно, чтобы на территории всего региона развивалось именно научно-техническое творчество», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Компетентному жюри необходимо оценить защиту более 50 работ в десяти разных номинациях. По итогам победители и призеры будут награждены дипломами министерства образования, а также смогут участвовать в конференциях регионального, всероссийского и международного уровней.

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