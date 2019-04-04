В Пензенском госуниверситете прошел фестиваль иностранных студентов

В педагогическом институте ПГУ прошел традиционный фестиваль иностранных студентов, которые пока только готовятся к поступлению в вуз. Сейчас они учатся на подготовительных курсах и изучают правила русского языка, а также особенности нашей культуры.

Они знакомы совсем недавно, но уже нашли общий язык. И песня, которую пели вместе, конечно же, была о дружбе. Девушка из Китая и представительницы Туркменистана приехали из родных стран в Пензу пять месяцев назад, чтобы начать подготовку к поступлению в университет. С тех пор они каждый день учат новые слова и знакомятся с культурой и историей России.

«Узнала слово лапти - это русская традиционная обувь, и блины, очень люблю их», - рассказала студентка подготовительного курса ПГУ из Китая Чин Сюан.

Представители 11 стран собрались в одной из аудиторий пензенского педагогического института. Все они сейчас обучаются на подготовительных курсах, чтобы поступить в вуз в новом учебном году. Все они уже могут общаться друг с другом на общем, русском языке.

«Я познакомился с русским студентом, он рассказал мне о национальных костюмах и еде вашей страны. Язык сложный, но надо больше читать и писать, а также разговаривать с носителями», - рассказала студент подготовительного курса ПГУ из Иордании Махамад Захрам.

На празднике русского языка, который уже стал традиционным в ПГУ, иностранные студенты рассказали о том, что узнали о России. Ребята показывали друг другу сценки из старинных русских сказок, танцевали народные танцы и даже наглядно изображали, что означают пословицы и поговорки.

«Нам очень важно, чтобы иностранные студенты получили самые позитивные впечатления от пребывания в России, чтобы они любили нашу страну, чтобы она стала для них вторым домом, и помнили об этом, когда вернутся на свою Родину», - отметил проректор ПГУ по международной деятельности Сергей Васин.

Сейчас в Пензенском госуниверситете обучаются представители 50 стран - всего около 1800 иностранных студентов. И ежегодно в ПГУ поступают не меньше 100 выходцев из других государств.