В ПГУ презентовали продолжение книги про жизнь в «нулевые»

В конференц-зале Пензенского государственного университета презентовали книгу политолога и журналиста Александра Кислова «Непростые нулевые» (16+). Это второй том об истории региона в постсоветское время. Экономика и образование, культура и спорт, демография и социальная сфера. В книге максимально точно описаны события за первое десятилетие XXI века.

«Непростые нулевые» - книга о том, как и чем жил регион с 2001 по 2010 годы. Время, когда, вроде бы, страшный беспредел уже позади, но счастливое завтра еще не наступило. В этот период в Пензе строились значимые для людей объекты: больницы, школы, ФОКи, но, по мнению автора, были и серьезные упущения.

«Это было достаточно опасное время для страны, поскольку в этот период формировалась системная коррупция, когда заводы уходили «налево», создавались местные криминально-олигархические или даже криминально-чиновные», - рассказал Александр Кислов.

В книге представлены комментарии и интервью представителей разных сторон. Именно через дискуссию авторы собирали самые разнообразные мнения и трактовки эпохи. Широкий круг интервью - это публицистическая направленность книги. В труде описаны важнейшие аспекты жизни региона: политика, образование, экономика, здравоохранение, демография, религия и культура. Отдельный раздел посвящен символике области: вопросы по флагу региона до сих пор не утихают.

«Он нас созвал и стал собирать различные взгляды, их должно было быть, как минимум, два или три на одно событие. В труде соблюдена газетная хронология. Он может стать неким справочным материалом», - сказал соавтор книги Игорь Шишкин.

«Непростые нулевые» - исключительно благотворительный проект. Тиражом в 1000 экземпляров она разошлась в библиотеки, вузы и школы. Найти ее можно и в электронном виде. Авторы сообщили, что в перспективе - создание третьего тома. Книга будет продолжать хронологию и описывать события второго десятилетия XIX века.