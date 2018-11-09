В пензенском госуниверситете отпраздновали индийский Новый год

В Пензе 9 ноября индийский Новый год отпраздновали сотни представителей этой страны, оказавшиеся на время праздника в областном центре. Местом действа стал Пензенский государственный университет. Там учатся порядка 500 граждан этой страны.

Носители культуры и языка решили добавить огня и теплых красок. И рассказать об Индии через одну из самых трогательных и ярких традиций - свадьбу. Каждый экспонат на этой выставке символизировал этап обряда соединения сердец.

Среди обрядов также обязательная роспись рук и езда на лошади. Но вообще же, замечают организаторы, этот праздник - об индийской культуре в целом. К зажигательным традициям присоединились и иностранцы.

«Впервые увидела индийский танец вживую на первом курсе, а до этого в фильме», - рассказала участница праздника Сабина Калыкова (Казахстан).

Индийский Новый год в Пензенском государственном университете проводят в шестой раз. Он проходит в рамках проекта «Вокруг света за два семестра» (0+). В следующий раз участники остановятся на Востоке, в ПГУ отпразднуют китайский Новый год (0+).