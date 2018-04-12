В Пензе преподавателю ПГУ вручили медаль им. Пацаева

В Пензенском государственном университете почтили память выдающегося космонавта Виктора Пацаева. В 1955 году он окончил пензенский индустриальный институт, а через 16 лет совершил полет в космос. За пределами земной орбиты он провел больше 20 суток, но снова ступить на родную планету ему было не суждено. Герой Советского Союза трагически погиб во время приземления при разгерметизации спускаемого аппарата.

Легендарный хит группы «Земляне» в стенах Пензенского государственного университета звучал как гимн воспитанникам вуза. В середине прошлого века будущий летчик-космонавт Виктор Пацаев получил там диплом с отличием, а спустя несколько лет стал первым космонавтом в мире, который работал за пределами земной атмосферы.

«Он в группе с Добровольским и Волковым совершил первый в мире полет к орбитальной станции. Это было сложно, с опасностями и техническими сложностями, что, к великому сожалению, закончилось трагически», - сказал ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

В 2017 году учредили медаль имени Виктора Пацаева. Она вручается за особые заслуги в научных разработках в сфере космической отрасли. На этот раз награду получил Иван Урнев, в прошлом - руководитель крупного оборонного предприятия. Доктор технических наук имеет 35 патентов и больше 150 научных трудов.

«Многие пензенские предприятия имеют отношение к космосу. И мы тоже, на котором я работаю. Это очень приятно и почетно. Тем более я люблю ПГУ. Моя судьба связана с ним с 1956 года», - рассказал он.

Мемориальная доска с именем Виктора Пацаева появилась в Пензенском государственном университете более 40 лет назад. В День космонавтики десятки студентов вуза приходят почтить память героя Советского Союза.