В пензенском госархиве оцифровали документы за 1917 год

В областном госархиве закончили сканировать уникальные документы сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 года. Тогда в ее рамках были записаны данные о каждом домохозяйстве губернии. Таких карточек в пензенском архиве сохранилось 165 тысяч. Они могут пригодиться при составлении генеалогического древа.

Оцифрованную картину жизни полностью загрузят в электронную систему в ноябре. Чтобы начать поиск своих предков достаточно будет зайти на сайт пензенского архива, выбрать вкладку «АИС» и зарегистрироваться в системе. А пока с загадочных, полутемных полок хранилища столетние карточки мигрируют под лампы сканнера. На каждой, кроме фамилии, имени, отчества хозяина землевладения и названия населенного пункта, указаны состав семьи, сословие и количество земли.

«Подобные карточки составлялись на каждого жителя пензенской губернии, по итогам переписи, проходившей в 1917 году. Перепись проводилась в соответствии с дореволюционной традицией по главам семей. Но так как в то время шла Первая мировая война, многие мужчины или погибли, или принимали участие в сражениях на фронте, нередко карточки составлялись на женщин», - рассказал главный методист государственного архива пензенской области Максим Буряков.

Мир накануне перемен в октябре 1917-го - именно это, признаются сотрудники архива, они ожидают восстановить благодаря данным этой переписи, последней в царской России. За шесть лет работы специалисты обработали 165 тысяч карточек.

Общие же данные переписи - сто лет назад в Пензенской губернии жили около полумиллиона человек. В основном крестьяне. Для сравнения сейчас население региона больше миллиона 300 человек. Такая разница в численности объясняется еще и тем, что в то время территория губернии была несравнимо меньше. К Саратовской относились часть южных районов, среди них, например, Тамалинский, Сердобский, Бековский и Лопатинский. Результаты переписи столетней давности в том виде, как это делали в Пензе, по этим районам не сохранились. Из-за разницы в географии есть и обратная ситуация.

«К нам обращаются часто жители Мордовии, потому что северная территория жителей губернии как раз находится на территории Мордовии. Это Инсарский и Краснослободский уезды, их карточки находятся у нас», - пояснил директор государственного архива Пензенской области Павел Какшаев.

Дальнейшие планы пензенского госархива более масштабны и затратны - оцифровать метрические книги. Только в городе таких, говоря профессиональным языком, «единиц хранения» порядка 6000. Они также могут понадобиться любому, кто восстанавливает свое генеалогическое древо.