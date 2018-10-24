В пензенском ГИБДД прокомментировали информацию об отмене знака «Шипы»

Если верить прогнозам синоптиков, то уже в начале следующей недели температура воздуха в ночное время опустится до отметки в минус три градуса. Это значит, что автомобилистам пора готовить зимнюю резину. Между тем, многие автовладельцы задаются вопросом: если колеса у машины шипованные, стоит ли клеить на заднее стекло соответствующий предупреждающий знак или его отменили?

С инициативой навсегда отменить наклейку «Шипы» еще весной выступали в Министерстве внутренних дел России, а уже в начале лета некоторые новостные сайты, специализирующиеся на автомобильной сфере, сообщили об отмене как о свершившемся факте. Позже стали появляться публикации о переносе сроков нововведения на октябрь. Противоречивая информация окончательно запутала автолюбителей.

Как пояснили в региональном управлении ГИБДД, наклейку «Шипы» никто не отменял. Обсуждаемые законодательные поправки так и не были внесены в Правила дорожного движения, поэтому иметь знак «Ш» на заднем стекле автомобиля с ошипованными колесами - обязательно.

«За управление транспортным средством, на колесах которого установлены покрышки ошипованного типа и на задней части отсутствует опознавательный знак «Ш» в соответствии с КоАП предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, либо штраф в размере 500 рублей», - прокомментировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Филиппова.