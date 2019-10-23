В пензенском гараже производили паленый алкоголь

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23 октября 2019, 19:23Криминал
В рамках месячника по борьбе с контрафактной алкогольной и табачной продукцией, который проходит по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, полицейские получили оперативную информацию о том, что группа жителей областного центра занимается производством, розливом и реализацией некачественного алкоголя.
Гараж превратили в лабораторию по производству, предположительно, контрафактного алкоголя. В нем находились 80 литров этилового спирта и тара для розлива с уже нанесенными федеральными акцизными марками. Помимо этого, в помещении находилось еще несколько запечатанных бутылок с крепким алкоголем, которые были готовы к продаже.
Еще несколько десятков коробок все с тем же, предположительно, контрафактным алкоголем полицейские обнаружили в одном из питейных заведений на улице Ладожской. Судя по объему, товар пользовался у клиентов спросом. Похожая картина была еще в трех городских барах.
«Было обнаружено и изъято оборудование для кустарного производства и розлива контрафактной алкогольной продукции. Также из питейных заведений и гаражей правоохранители изъяли около 2500 бутылок водки. Продукцию направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - рассказал начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Ренат Алмаев.
Полицейские напоминают, что в регионе продолжается месячник по борьбе с нелегальной алкогольной и табачной продукцией, объявленный губернатором. Выявить нарушения удается, в первую очередь, благодаря звонкам инициативных граждан. В каждом районе Пензенской области созданы соответствующие телефоны доверия. Месячник продлится до 1 ноября.
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