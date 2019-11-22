В пензенском гараже производили контрафактный алкоголь

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 ноября 2019, 19:12Криминал
Пензенская полиция внесла весомый вклад в оздоровление нации. Отрабатывая оперативную информацию, стражи порядка обнаружили в областном центре гараж, буквально набитый коробками с контрафактным алкоголем.
Отыскать нелегальный склад стражам порядка помогли сознательные граждане, позвонившие по телефону 02.
В коробках был крепкий алкоголь различных наименований и брендов, в том числе - элитный. На бутылках, отмечают полицейские, - явно поддельные акцизные марки, то есть без голограммы, которые к тому же нанесены не по ГОСТу. Вся продукция была укомплектована и готова к продаже. Кстати, одну из коробок владелец гаража успел реализовать в один из продуктовых магазинов.
В отношении лиц, причастных к хранению и приобретению контрафакта, были составлены протоколы. Образцы спиртосодержащих напитков полицейские направили на экспертизу, чтобы определить, есть ли в них вредные для здоровья человека примеси.
«По факту использования для маркировки алкогольной продукции поддельных марок возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - прокомментировал оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензе Дмитрий Колесников.
Кроме реального срока, статьей предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
22 ноября 2019, 19:49Пензенская прокуратура нашла возможного виновника трагедии на Аустрина
22 ноября 2019, 19:47Делегация из Пензы отправилась на съезд партии «Единая Россия»
22 ноября 2019, 19:44Пензенским предпринимателям рассказали о нюансах в сфере госзакупок
22 ноября 2019, 19:29В Пензе стартовал театральный фестиваль «Окно»
22 ноября 2019, 19:26Два кузнецких МУПа получили новую спецтехнику
22 ноября 2019, 19:21«Токсичнее сигарет». Зачем пензенцы помогают подросткам купить снюс?
22 ноября 2019, 19:18В Пензе определили лучших педагогов дополнительного образования страны
22 ноября 2019, 19:12В пензенском гараже производили контрафактный алкоголь