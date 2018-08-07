В пензенском ГАИ рассказали о наиболее частых нарушениях велосипедистов

Пензенские автоинспекторы вновь обращают внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдать ПДД. Причем касается это не только автовладельцев и пешеходов, но и велосипедистов.

Последние в летнее время особенно рискуют попасть в ДТП. По статистике регионального управления ГИБДД, за два месяца лета в области произошло 14 дорожных происшествий, в которых один велосипедист погиб, 16 получили различные травмы.

«Анализ ДТП показал, что наиболее частыми нарушениями велосипедистов, приводящих к аварии, является езда по пешеходному переходу, проезд на запрещающий сигнал светофора, маневрирование перед движущимися транспортными средствами и невыполнения правил-рекомендаций дорожного движения о наличии светоотражающих элементов в темное время суток. ГАИ призывает всех участников транспортного сообщения строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах», - сказала инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движение УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.