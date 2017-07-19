19 июля 2017, 19:13Происшествия В пензенском дворе сбили мальчика В соцсети появился видеоролик, вызвавший споры и негодование интернет-пользователей. На видео водитель сбивает мальчика и уезжает, не оказав помощи. Инцидент произошел в одном из дворов Пензы.

Шокирующее видео облетело весь интернет: иномарка сбивает мальчика возле жилого дома. Водитель даже не подошел к пострадавшему, он выглянул из машины и, как написано пользователь в соцсети, накричал на ребенка и уехал.

Ролик успел набрать тысячи просмотров. Пользователи высказывают свое мнение в комментариях. Люди разделились на два лагеря.

Ребенок был на улице вместе со сверстниками. Внезапно мальчик побежал через дорогу в сторону подъезда. Инцидент случился около одного из многоэтажных домов в Пензе на улице Крондштадской.

По словам очевидцев, дети играли – соревновались, кто прыгнет выше по ступенькам. Очередная попытка чуть не стала роковой.

Детские игры приводят к недетским последствиям, когда беспечность юных пешеходов умножается на невнимательность со стороны водителей.

На этот раз, кажется, обошлось. Мальчика доставили в больницу, но госпитализация ему не потребовалась. Оказав необходимую медицинскую помощь, его отпустили домой.

По словам местных жителей, под колесами в их дворе рискует оказаться любой пешеход.

Можно предположить, что водитель, сбивший ребенка, просто не заметил детей из-за мусорного бака, который ограничивал обзор. Однако тому, что совершив наезд, водитель покинул место происшествия, оправдания нет. Автоинспекторы установили личность водителя.

«В отношении водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП, участником которого он являлся. Также по факту ДТП по отношению к данному водителю вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1ст 12.24 КоАП за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего», - сообщил начальник отдела по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Подобные видео в интернете - не редкость. Дети выбегают на проезжую часть во дворах, не смотря по сторонам, как и водители. За последние шесть месяцев только в Пензенской области зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Один ребенок погиб.

Происшествия

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