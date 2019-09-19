В пензенском дворе появился «бассейн» - соцсети

Жительница Пензы рассказала в Сети о гигантской луже на улице Долгорукова.

Фотографии «водоема» девушка опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что огромная лужа образовалась возле дома №78.

«Запланировала утром ехать в Ахуны искупаться в бассейне, выйдя из подъезда, решила не ехать, а искупаться прямо во дворе, зачем деньги тратить», - пошутила автор поста.

Пользователи в комментариях отметили, что на Шуисте много дворов, в которых отсутствуют ливневки.

«Это норма, там всегда так было», - написала Юлия.

«Новый пруд», - пошутил Илья.

«Ждем фото с удочкой и карасями», - поддержал его Павел.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».