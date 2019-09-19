В пензенском дворе появился «бассейн» - соцсети

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 сентября 2019, 12:34Общество
Жительница Пензы рассказала в Сети о гигантской луже на улице Долгорукова.
Фотографии «водоема» девушка опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что огромная лужа образовалась возле дома №78.
«Запланировала утром ехать в Ахуны искупаться в бассейне, выйдя из подъезда, решила не ехать, а искупаться прямо во дворе, зачем деньги тратить», - пошутила автор поста.
Пользователи в комментариях отметили, что на Шуисте много дворов, в которых отсутствуют ливневки.
«Это норма, там всегда так было», - написала Юлия.
«Новый пруд», - пошутил Илья.
«Ждем фото с удочкой и карасями», - поддержал его Павел.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
19 сентября 2019, 19:31В Пензе открылась выставка, посвященная гимнастке Янине Затуливетер
19 сентября 2019, 19:28Пензенские артисты организовали творческий вечер в память Шукшина
19 сентября 2019, 19:23Пензенцев приглашают на новый сезон проекта «Культ тела»
19 сентября 2019, 19:09В Пензе закрыли на реконструкцию Бакунский мост
19 сентября 2019, 19:06В осенний призыв в армию отправятся более 1000 пензенцев
19 сентября 2019, 17:58Мохнатые подопечные пензенского центра «Питомец» нарисовали картину
19 сентября 2019, 17:39Жители ул. Клары Цеткин не довольны раскопками во дворе
19 сентября 2019, 17:08Для досторойки дома в Заре найдут нового субподрядчика