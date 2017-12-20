20 декабря 2017, 19:47Спорт В Пензенском дворце единоборств проходит первенство по боксу В Пензе проходит пятый чемпионат и первенство Пензы по боксу (0+) . Турнир носит имя мастера спорта СССР, обладателя Кубка Европы Владислава Грунюшкина.

Первый бой был самым коротким. Благодаря одному удару уже меньше, чем через минуту, вверх поднялась рука победителя Максима Пузырникова.

«Сказали боксировать, я боксировал. Смотрю, он открылся, попал и все, даже не разминался до этого», - рассказал участник турнира Максим Пузырников.

Во второй схватке соперники боксировали дольше, но ненамного. И снова явное преимущество было у красной стороны.

На ринг выходили не только юниоры, но и взрослые. Всего было 70 заявленных участников. Практически все они - подготовленные спортсмены, у многих даже не разряды, а звание кандидата в мастера спорта.

«Сегодня боксируют только те люди, которые способны пройти отборочные туры хотя бы на первенство района. Новичок у нас не пройдет», - пояснил главный судья турнира Александр Панин.

«Мы стараемся развивать в них личные качества, правильное отношение к дисциплине, и естественно просто воспитывать в них хороших людей», - сказал тренер по боксу, мастер спорта СССР Владимир Кочнев.

Но все же не обошлось без технических поражений. Кроме того, должен был состояться один женский бой, но его отменили. Первенство Пензы на призы Владислава Грунюшкина продлится три дня. Финальные бои и награждение ожидаются 22 декабря. Победители уже в январе отправятся в Тольятти, на первенство Поволжья. А общероссийские соревнования запланированы на февраль.

Спорт

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