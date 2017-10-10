В пензенском драмтеатре состоится первая вечерняя премьера 225 сезона

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10 октября 2017, 19:44Культура
В Пензенском драматическом театре проходят последние репетиции драмы «Бесприданница» (16+) по пьесе Александра Островского. Спектакль станет первой вечерней премьерой 225 театрального сезона.
Любовь, которая пересекается с выгодой. Чувства, которые так и не найдут ответа. Актеры пензенского драматического театра готовятся к премьере - новой интерпретации драмы Александра Островского «Бесприданница». По словам режиссера из Москвы Александра Баркара, изменения коснулись только подачи произведения.
«Это чистый Островский в моем преломлении. Но я не вымарывал оттуда текст и не дописывал своего», - пояснил режиссер Александр Баркар.
Главная героиня пьесы Лариса Огудалова - молодая девушка, окруженная поклонниками, но не имеющая своего приданого. По сюжету, четверо мужчин пытаются добиться ее внимания. Однако ухажерами движет отнюдь не любовь к девушке, а выгода. Для одного она - красивая вещь, для другого - возможность поразвлечься. Третий надеется, что молодая девушка станет его любовницей. Четвертый давно влюблен в Ларису, но жениться на ней он готов лишь после того, как девушка станет вдовой и владелицей крупного наследства. Сама героиня объясняет свои беды и неудачи в любви отсутствием приданого.
«Островский - это не просто русская классика. Это символ, эталон, как бы гимн русской драматургии и театра», - отметил художественный руководитель пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.
Премьера спектакля состоится в 14 октября. Затем пензенцы смогут увидеть постановку на большой сцене драматического театра 15 и 24 октября.
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