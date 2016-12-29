В Пензенском драмтеатре работает почта Деда Мороза

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29 декабря 2016, 19:48Общество
Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные герои поздравили пензенцев с Новым годом. В драматическом театре прошло новогоднее представление для юных жителей города. Дети водили хороводы вокруг елки и попросили у Дедушки новогодние подарки. До 9 января в фойе театра будет работать почта Деда Мороза.
Дедушка Мороз исполняет желания пензенских ребятишек. По одному велению зимнего волшебника елка загорается разноцветными огоньками. На праздник в драмтеатре вместе с ним пришли Снегурочка, Баба Яга и медведь. Детям показали настоящую зимнюю сказку.
Сразу после новогоднего представления дети спешат отправить дедушке письмо. В почтовом ящике их накопилось уже немало. В 2016 году пензенские ребята по большей части просили не смартфоны и планшеты, а самые простые вещи, которые приносят настоящую радость.
Дети очень стараются порадовать Деда Мороза. Они присылают ему свои рисунки, украшают конверты блестками и аппликациями. Все ради того, чтобы в новогоднюю ночь увидеть под елочкой желанный подарок.
Получить подарок от Деда Мороза можно только раз в году, поэтому свое желание следует хорошенько обдумать. Время еще есть. Написать письмо и красиво его оформить можно и на зимних каникулах. Почта Деда Мороза будет работать до 9 января.
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