10 января 2017, 11:28Общество В пензенском драмтеатре прошла рождественская елка Череда новогодних и рождественских праздников завершается. В Пензе прошли десятки представлений для детей и взрослых. Возможность оказаться в сказке и загадать заветное желание появилась и у гостей архиерейской рождественской елки, которая прошла в областном драматическом театре.

Песнями и настоящими рождественскими колядками открыл праздничную елку детский архиерейский хор. В зимние Святки в областном театре драмы ребятишек поздравили сразу и с Новым годом, и с Рождеством Христовым. В гости к малышам и детям постарше пришли Снегурочка, сказочные персонажи и, конечно, Дед Мороз.

Около тысячи девочек в нарядах Мальвин, принцесс, снежинок и мальчишек в костюмах пиратов, мушкетеров вместе радовались сказке. Для некоторых эта рождественская елка стала первой в жизни.

Представление от начала до конца посмотрел и митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. По его словам, такой праздник - это возможность поверить в чудо не только для детей, но и для взрослых.

«Сейчас сидел, смотрел за детьми. Погружаешься невольно в эту атмосферу и сам в душе становишься ребенком, и самому хочется так же искренне, беззаботно праздновать эти великие праздники», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

На рождественскую архиерейскую елку пригласили воспитанников воскресных школ, ребятишек из малообеспеченных и многодетных семей. Ольга Горбачева привела на праздник детей, правда, не всех. Она - мама семерых ребятишек! Как сама говорит, в их семье - четыре сыночка и три лапочки дочки.

«Мы радуемся всему. Очень-очень было весело. У Есенечки это - первая елка, она была в восторге», - рассказала многодетная мама Ольга Горбачева.

Получив заряд положительных эмоций у елки, все гости отправились в зал. На сцене драмтеатра в тот вечер поставили сказку «Щелкунчик».

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