30 декабря 2016, 20:13Общество В пензенском драмтеатре прошла Губернаторская елка Счастье для взрослых - видеть, как радуются дети. Поэтому самым маленьким в преддверии Нового года достается больше всего подарков. Не забывают и тех, кто нуждается в особой поддержке - воспитанников детских домов, школ-интернатов и детей из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Ежегодно они становятся главными гостями на Губернаторской елке, которая проходит в пензенском драмтеатре.

Многие дети впервые оказались в областном драматическом театре. Традиционная Губернаторская елка собрала сотни юных пензенцев - воспитанников детских домов и интернатов, а также детей из малообеспеченных семей. Неизменно место ее проведения - фойе театра. Зато сюжеты каждый год разные. Дети провожают 2016-й и встречают 2017 год вместе с бабой-Ягой, ее дочкой, медведем и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой. Главное новогоднее представление губернии пришлось по душе каждому.



Под впечатлением от Губернаторской елки и министр регионального образования Александр Воронков. Хотя, самым запоминающимся для него по-прежнему остается новогоднее представление, на которое он попал в шесть лет.



«Ежегодно я принимал участие в новогодних представлениях с участием Деда Мороза, и, конечно же, мама сшила мне новогодний костюм. Я на всю жизнь запомнил, когда мне сшили плащ мушкетера, хорошую красивую шляпу с полями, я нарисовал себе усы, пришел на новогоднюю елку, а меня спрашивают: «Вы кот в сапогах?». Мне было немного обидно, но радостно все равно на душе от того праздника, который создают взрослые», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В продолжение новогодних чудес и сладких подарков на большой сцене юным пензенцам показали сказку «Щелкунчик» (0+).

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