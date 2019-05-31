В пензенском драмтеатре пройдет благотворительный спектакль

В Пензе появится учебно-тренировочная квартира для социальной адаптации детей с ментальными нарушениями. На ее создание уже начали сбор средств. Каждый желающий может внести пожертвование 16-го июня. В этот день в Пензенском областном драмтеаре пройдет благотворительный спектакль «Фанфан Тюльпан» (12+).

Все деньги, собранные от продажи билетов, пойдут на создание уникального центра реабилитации. В спектакле сыграют не профессиональные актеры, а известные люди города.

Это не артисты, но теперь перед ними стоит задача примерить театральную маску. На одной сцене собрались представители совершенно разных профессий, чтобы показать свои актерские способности и умение выступать перед публикой. Все они - известные люди Пензы: представители власти, журналисты, предприниматели. И всех их связывает желание открывать новые - творческие горизонты.

«Очень интересно участвовать в таком действии. Интересно потому что это совершенно новый опыт, совершенно новые обстоятельства для нас - непрофессионалов. Это новые знакомства и, конечно же, участие в хорошем деле», - рассказал руководитель торгового центра Игорь Зайдман.

Такой благотворительный спектакль пройдет в Пензе уже в пятый раз. Режиссером постановки второй год подряд становится Владимир Карпов — художественный руководитель Пензенского театра юного зрителя. На этот раз его выбор остановился на комедии плаща и шпаги «Фанфан-Тюльпан». По его мнению, именно такой вариант более всего подходит большому коллективу непрофессиональных актеров: в спектакле - множество персонажей и минимум реплик.

«Процесс идет, как кардиограмма у больного, потому что иногда вдруг артисты взрываются и учат тексты - у них получается, и сразу начинаешь тоже фантазировать. Сцена идет-идет, а потом случается провал, но это нормальный рабочий процесс», - отметил Владимир Карпов.

Все собранные от постановки средства направят на создание в Пензе учебно-тренировочной квартиры «Добрый дом» для детей с ментальными нарушениями. По словам организаторов, благодаря проекту ребята с ограниченными возможностями здоровья научатся жить, не нуждаясь в помощи посторонних.

«Процесс, конечно, волнительный, не всегда актеры приходят на репетицию, возможно, есть опоздавшие. Но, тем не менее, мы пытаемся справляться с этим, потому что все-таки ради общего хорошего мы здесь собираемся. И вообще это очень важно, когда люди для людей делают такие проекты и осуществляют их», - считает продюсер благотворительного проекта Марина Тарасова.



Всех желающих увидеть актерскую игру известных пензенцев и внести свой вклад в создание детского центра реабилитации приглашают в областной драматический театр. Спектакль состоится 16 июня. Начало - в 18 часов.