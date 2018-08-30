В пензенском драмтеатре проходят последние репетиции перед премьерой

На сцене пензенского драматического театра проходят последние репетиции премьерной постановки пьесы «Мое загляденье» (12+). Она откроет 226-й театральный сезон. Ее режиссером стал Кирилл Заборихин, который уже не в первый раз ставит в пензенском театре советские пьесы: до этого зрители могли увидеть его спектакль «Золото. Любовь. Революция» (16+). Правда, на этот раз, уверяют создатели, постановка абсолютно оптимистична, и даже играть ее стоит воодушевленно.

Авторы постановки «Мое загляденье» называют спектакль пародией на советскую пьесу. Декорации просты, почти нарисованный домик в детском альбоме, а эмоции и характеры героев преувеличены. Но от этого главный герой - Вася Листиков - понятнее не становится. Его реакции на происходящее вокруг для Артема Тихомирова, который играет молодого человека, необычны. Актер признается, что в жизни таких людей, как его персонаж, он не встречал. Но личность героя определенно заставила артиста измениться.

«Кажется, что стал добрее, так как приходится все время улыбаться, с утра настраивать себя на положительные эмоции и пребывать в хорошем настроении», - сказал он.

Сюжет пьесы развивается вокруг любовной линии: в женатого Васю Листикова безумно влюбляется девушка Милочка, ее играет Юлия Кузнецова. Она караулит героя у подъезда, высматривает в бинокль содержимое его пакетов.

Но в смысловом центре постановки, говорит режиссер Кирилл Заборихин, вовсе не любовная тема: это история о жизнерадостном мышлении человека из прошлого, который непонятен современному миру, но которого не хватает.

«Он не приживается в обществе, не ему тяжело с людьми, а им с ним, это трогательная нотка истории. По итогу он уезжает в вымышленный город Устюгорск. Мне кажется, что это удачная постановка, потому что хочется верить, что где-то есть такой же несуществующий город, где живут такие же Листиковы, причем в мире и гармонии, это было бы очень мило и забавно», - сказал Кирилл Заборихин.

«Мое загляденье» откроет новый театральный сезон пензенского драматического театра. Сам же спектакль - своего рода завершение проекта, который начался год назад на фестивале «МаскерадЪ» (16+).

«На нем была режиссерская лаборатория, где молодые, начинающие фильмоделы показывали забытые пьесы знаменитых советских авторов. Одной из таких работ и была пьеса Алексея Арбузова «Мое загляденье», - рассказал заслуженный артист Росси, художественный руководитель театра им. Луначарского Сергей Казаков.

Часть задумок, говорят авторы, мигрировали в большую постановку из театрального эскиза годичной давности. Но эта постановка - полная картина. Даже количество действующих персонажей в ней удалось расширить и привести в соответствие с текстом пьесы.

Премьера спектакля «Мое загляденье» состоится 7 сентября на сцене пензенского драматического театра (12+).