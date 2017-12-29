В пензенском драмтеатре поставили спектакль «Любовь до потери памяти»

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29 декабря 2017, 19:41Культура
На малой сцене областного театра состоялась заключительная премьера 2017 года. Пензенский зритель увидел комедию по пьесе «Любовь до потери памяти» (16+) одного из самых популярных современных российских драматургов Валентина Красногорова.
Врач с трудом знакомится с необычным пациентом. Мужчина явно страдает потерей памяти. Мало того, что ответы больного противоречат друг другу, так в кабинет наведывается его жена Марина, после разговора врач начинает подозревать, что у него у самого амнезия. Окончательно все запутывается после того, как появляется другая женщина по имени Жанна и утверждает, что это она - жена пациента. Режиссером спектакля с интригующим названием «Любовь до потери памяти» стал молодой актер Никита Кузин, это его дебютная работа.
«Розыгрыш для актеров, для меня, для зрителей, все это розыгрыш, и куда он нас заведет - сложно судить. Это легкая история, что сейчас в праздничные и предпраздничные дни - немаловажно», - сказал Никита Кузин.
Новогоднее настроение создает и аранжировка. Актеры исполнили советские хиты, которые заставляют задуматься о любви и ностальгировать.
Премьера, показанная на малой сцене театра - новогодний подарок взрослому зрителю, пока на большой сцене ставят детские сказки. Спектакль - своего рода эксперимент, появившийся в рамках проекта «Открытая сцена – молодым».
«Наши актеры и сотрудники театра могут попробовать себя в новом качестве. Сделать роль для себя или поставить спектакль, как Никита. Дальнейшую судьбу его постановки будет решать художественное руководство театра», - сказал руководитель литературно-драматургической части Пензенского областного драматического театра Виталий Соколов.
В 2017 году комедия будет сыграна дважды, 29 и 30 декабря, а в новогодние праздники на 4,5,6,7 и 8 января все билеты проданы.
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