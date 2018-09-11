В пензенском драмтеатре открыли памятную доску Семену Рейнгольду

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11 сентября 2018, 19:38Культура
В пензенском драмтеатре открыли мемориальную доску Семену Рейнгольду. Народный артист РСФСР десять лет был главным режиссером областного театра. Торжество приурочили к старту 226-го театрального сезона.
«Мы открываем доску не при входе, а в фойе театра, чтобы все зрители, даже те, кто не знал Семена Рейнгольда, видели и знакомились с ним, не говоря уже у тех, кто помнит и любит его», - сказал художественный руководитель пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.
Автором мемориальной доски стал известный пензенский скульптор Александр Хачатурян. Барельеф Семена Рейнгольда он создал на основе фотопортрета, сделанного в 1970 годы актером пензенского драмтеатра Владимиром Кусковым.
Ранее доска в память о народном артисте уже была установлена на здании театра, однако в 2008 году ее уничтожил пожар.
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