В пензенском драмтеатре открыли памятную доску Семену Рейнгольду

В пензенском драмтеатре открыли мемориальную доску Семену Рейнгольду. Народный артист РСФСР десять лет был главным режиссером областного театра. Торжество приурочили к старту 226-го театрального сезона.

«Мы открываем доску не при входе, а в фойе театра, чтобы все зрители, даже те, кто не знал Семена Рейнгольда, видели и знакомились с ним, не говоря уже у тех, кто помнит и любит его», - сказал художественный руководитель пензенского областного драматического театра Сергей Казаков.

Автором мемориальной доски стал известный пензенский скульптор Александр Хачатурян. Барельеф Семена Рейнгольда он создал на основе фотопортрета, сделанного в 1970 годы актером пензенского драмтеатра Владимиром Кусковым.

Ранее доска в память о народном артисте уже была установлена на здании театра, однако в 2008 году ее уничтожил пожар.