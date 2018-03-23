В пензенском драмтеатре наградили лучших работников культуры

Люди творческих профессий и деятели искусства Пензенской области встретились в областном драмтеатре. Там их поздравили с наступающим Днем работника культуры, который отмечается 25 марта. Это один из самых молодых праздников. В России он стал официальным ровно десять лет назад.

Деятелей культуры и искусства встречали музыкой, праздник для них начался уже в фойе, где для пожеланий поставили специальный стенд. В числе первых, кто написал поздравления для своих коллег, - Виктор Александрович Гайдабрус, главный администратор Центра русской хоровой и вокальной культуры Пензы. Он является заслуженным работником культуры и посвятил своей профессии более 40 лет. Свои пожелания он адресовал молодому поколению.

«Хочу, чтобы они, придя работать в сферу культуру, сделали все, что от них зависит, чтобы их творчество было настоящим, а не показным», - сказал Виктор Гайдабрус.

А молодое поколение, конечно, сказало «спасибо» тем, от кого принимает культурное наследие региона. И каждый из деятелей искусства заверяет, что в этой работе просто невозможно не чувствовать ответственность. Перед коллегами, самим собой и всеми, кому посвящен их труд.

В Пензенской области в сфере культуры заняты более 5500 тысяч человек. Они работают в театрах и концертных залах, дарят новые музыкальные произведения, пишут картины и выписывают книги для чтения в библиотеках городов и сел. Лучшим представителям творческих профессий вручили почетные грамоты губернатора. В числе награжденных - Светлана Макушина, заведующая библиотекой в селе Высокое Башмаковского района.

«Благодарна судьбе за то, что оказалась в сельской местности, мне нравится тут работать. Раз так сложилась судьба, значит, нужно это достойно принимать», - сказала она.

Значимость работы деятелей искусства в селах отметила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова. По ее словам, в ближайшие годы главная задача - восстановить культурное наследие российской глубинки.

«Очень хорошо, что благодаря губернатору в 2018 году заработала региональная программа по поддержке сельских домов культуры и их капитальному ремонту. Уже 20 учреждений подали заявки и, надеюсь они будут отремонтированы», - отметила Татьяна Курдова.

По окончании торжественной церемонии состоялся праздничный концерт.