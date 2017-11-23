23 ноября 2017, 19:14Культура В пензенском драмтеатре состоится премьера камерного спектакля Александр Пушкин, Михаил Булгаков, Антон Чехов и Владимир Даль оживут на малой сцене пензенского драматического театра. Там проходят заключительные репетиции камерного спектакля «В зале есть врач?» (12+). Пьесу московского драматурга и киносценариста Елизаветы Трусевич поставил режиссер Ансар Халилуллин.

Самовар, стулья, а еще книги и несколько медицинских пробирок. Предметы, которые странно сочетаются в обычной жизни, стали частью декораций к новому спектаклю в пензенском драматическом театре. В малом зале готовятся к премьере постановки «В зале есть врач?».

«Постановка о том, что любой человек, врач он или писатель, представитель другой профессии, должен жить по каким-то нравственным установкам. Я так считаю: если бы у каждого была некая нравственная клятва, если бы он по ней жил, нам всем было бы хорошо», - пояснил режиссер спектакля «В зале есть врач?» Ансар Халилуллин.

Вопрос из названия не становится риторическим. Герои несколько раз задают его зрителям, будто бы прося помощи у публики. Реальные ситуации на грани жизни и смерти пытаются представить с другой, фантазийной стороны: «Что было бы, если...». Решают проблемы главные герои - исторические личности, которые оказываются в трех разных эпохах. К примеру, художественный руководитель пензенского драматического театра Сергей Казаков сыграет сразу несколько ролей - Михаила Булгакова и Александра Пушкина.

«Лет 20 назад у нас был спектакль «Шаги командора» (12+). Как вы знаете, там действие происходит в сумасшедшем доме. Я играл персонажа, который думал, что он Пушкин. Поэтому в образе Пушкина я прыгал еще 20 лет назад», - рассказал он.

Кстати, от актеров не требуют перевоплощаться в реальных людей или добиваться портретного сходства с прототипами. Главная задача - наметить образ элементами грима, костюма или реквизита.

Премьера спектакля «В зале есть врач?» назначена на 30 ноября. В числе почетных гостей ждут автора пьесы Елизавету Трусевич.

Культура

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