В пензенском Доме молодежи прошел конкурс «Комсомольский чемодан»

В Пензе в честь 100-летия ВЛКСМ состоялся областной конкурс музеев в миниатюре «Комсомольский чемодан». Он прошел в Доме молодежи. В нем участвовали школьники почти из всех районов области. Без помощи преподавателей и родителей, которые когда-то были комсомольцами, не обошлось.

Светлана Бикбулатова вступила в ряды комсомольцев 30 лет назад, получив свой официальный билет. То время она называет самым интересным и насыщенным событиями и теперь рассказывает о нем своему 12-летнему сыну, который решил собрать композицию под названием «Моя мама - комсомолка».

«Эти годы запомнились задором, энтузиазмом, веселыми встречами. Мы собирали макулатуру, помогали ветеранам и не только. Всегда говорю своим детям, что нужно заниматься общественной работой, потому что это моменты, которые в будущем будут очень дороги», - рассказала она.

Весь второй этаж в Доме молодежи предоставили для ярких раритетных вещей времен комсомола. В честь сотого юбилея этого молодежного движения устроили конкурс среди школьников Пензенской области. Они должны были представить экспонаты, характеризующие ту эпоху - значки, документы, грамоты, альбомы. Главное условие - всю экспозицию необходимо было разместить в одном чемодане, причем тоже советском.

«Мы привезли чемодан из Башмаковского района. Он хранился долгие годы в музее и достался нам от учителя истории. Она и ее сестра ездили с ним учиться, в лагерь и отдыхать, у него большая история», - сказала ученица школы №1 Дария Полосина.

«Строилась БАМ [Байкало-Амурская магистраль], туда ездили отряды, которые, конечно, брали с собой чемоданы, которые и представлены на выставке», - сказала специалист по работе с молодежью регионального центра военно-патриотического воспитания Дома молодежи Татьяна Сидорова.

Жюри оценивало, в первую очередь, соответствие названия экспозиции содержимому чемодана, а также рассказ о представленных экспонатах. Участникам нужно было уложиться в пять минут.

«Я принесла фотоаппарат дедушки, он был учителем. Жил в обычном деревенском доме, но в нем была своя маленькая лаборатория с красным светом и химическими реактивами для проявки. Все село ходило к нему фотографироваться», - рассказала преподаватель истории школы №1 районного поселка Башмаково Галина Юняшина.

К 100-летию комсомола в Доме молодежи также открылась большая выставка (0+). Там представлено несколько сотен экспонатов: от советских учебников и канцелярии до уникального радиопроигрывателя и проектора.

Увидеть экспозицию и познакомиться с историей вещей времен комсомола можно будет до 24 ноября.