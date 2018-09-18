В пензенском Доме молодежи показали спектакль «Чудотворцы»

В Доме молодежи выступил театр «НитьЯ» с историей под названием «Чудотворцы» (18+). Организатором творческого вечера стала «Ассоциация собственников бизнеса со смыслом».

На сцене два актера, при полном отсутствии декораций, разыграли конфликт отца и сына. В спор в определенный момент вмешался Бог, явившись мальчику во сне, чтобы родственники поняли и приняли друг друга, Создатель на время отправляет душу отца в тело сына и наоборот. После нескольких испытаний главные герои начинают иначе смотреть на ситуацию, и между ними начинает рушиться стена непонимания.

«Под конец спектакля отец и сын вернулись обратно в свои тела и поняли, как они дороги друг другу. Родители могут не до конца нас понимать, и это нужно учитывать при разговоре с ними», - отметил зритель Данила Кондратьев.

Полуторачасовой спектакль раскрывает не только вечную проблему взаимоотношений отцов и детей.

«Также присутствует элемент негативных отношений между людьми. Радует, что такое маленькое театральное сообщество распространяется, и с каждым разом на спектакле - все больше людей. Первая постановка меня приятно удивил, благодаря такому творчеству мир становится добрее и счастливее», - сказала зритель Лариса Барышева.

«Я - счастье» (12+), «День ангела» (12+), и вот теперь «Чудотворцы». Пензенцы увидели уже три спектакля от театра «НитьЯ». Он появился в городе благодаря содействию «Ассоциации собственников бизнеса со смыслом», возглавляемой саратовским предпринимателем Светланой Козырь. Она случайно увидела выступление театрального дуэта в Симферополе в 2017 году.

«Когда я их впервые увидела, то в зале было примерно 300 человек, все выходили после спектакля и обнимали, целовали друг друга, просили прощения, поэтому мы периодически привозим подобные постановки, все хотят, чтобы их близкие, родные увидели идею, которая заложена в спектакле», - рассказала Светлана Козырь.

Театралы вновь ждут зрителей 6 ноября. На сцене Дома молодежи они представят новый спектакль «Фимка» (12+).