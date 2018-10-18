В пензенском ЦНТИ открылась выставка «Скатерть-самобранка»

По оценкам экспертов Роспотребнадзора, первая волна заболеваемости приходится на середину октября, поэтому самое время укреплять свой иммунитет. От простуды и гриппа спасет правильное полноценное питание. Всех пензенцев приглашают в ЦНТИ. Там открылась выставка «Скатерть-самобранка» (0+), где представлены продукты, которые необходимо обязательно включить в свой рацион.

Красная икра - источник витаминов А, В, D и Е, которые вместе укрепляют защитные силы организма. Рыба - безусловно, лучший продукт для иммунитета. Тем более, камчатская, богатая кальцием, фосфором, железом, магнием. Дары Камчатки пензенцы могут найти на первом этаже в ЦНТИ. Там представлено более 20 видов морской рыбы: кижуч, кета, горбуша, нерка, белорыбица и, конечно, царица лососевых - чавыча.

«Она очень жирная и вкусная. Сначала доставляется живой до места сбыта, а затем коптится на ольховых или вишневых опилках», - рассказала продавец Людмила Григорян.

Рыба должна входить в рацион питания человека с детства, ведь она содержит все необходимые микро- и макроэлементы. Настоящий кладезь полезных веществ - это ягоды и грибы, которые, также представлены на выставке в ЦНТИ.

«Это экологически чистая продукция, которая очень востребована на рынке. Особенно хочется отметить лисички, их еще в Советском Союзе за валюту закупали, ценные тем, что очищают организм», - отметила продавец Ирина Ефименко.

На выставке вы также найдете мясные деликатесы от ведущих мясокомбинатов Белоруссии: вареные колбасные изделия, сырокопченые и сыровяленые колбасы, курицу, индейку и полуфабрикаты. Ни для кого не секрет, что товары из Белоруссии всегда самого высокого качества и производятся согласно всем ГОСТам.

«Мы представляем продукцию лучших мясокомбинатов Белоруссии, которые используют уникальные технологии копчения. Используют только натуральные опилки и соблюдают государственные стандарты», - рассказала продавец Елена Кузина.

Ну и куда же без меда? На выставке его - более десятка видов - липовый, гречишный, с прополисом, с имбирем. Его собирают на пасеках рядом с Кавказским заповедником.

«Самый полезный мед на Кавказе делается из акации и каштана. Также донниковый, он полезен для сердца. Липа горная лечит от кашля, ангины и бронхиальной астмы, мед из него незаменим в зимний период», - сказала продавец Марина Прохорова.

За вкусными и полезными продуктами приходите в ЦНТИ. Выставка «Скатерть-самобранка» будет работать до 21 октября.