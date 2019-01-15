В пензенском ЦНТИ открылась выставка национальных вкусов

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15 января 2019, 19:06Общество
Ароматные приправы и пряности, сыры, мясные и рыбные деликатесы. А в качестве десерта - чай, мед и чурчхела. Все это и не только пензенцы могут попробовать и приобрести на выставке-ярмарке (0+) в ЦНТИ.
Паприка, хмели-сунели, соль сванская и абхазская, жгучая аджика и пикантные соусы. На выставке-ярмарке, которая открылась на площадке пензенского ЦНТИ представлено разнообразие вкусов и ароматов в сочетании с традиционными домашними рецептами. Можно найти знаменитые сыры брынза и сулугуни - на коровьем и козьем молоке. А для изысканных гурманов - специальная линейка выдержанных. Также фермеры привезли мясные деликатесы.
«В наличии - шейка кабана, благородный кавказский олень в гранатовом соке, полугодовалый хамон, вяленый свиной окорок и полезнейшая для пищеварения косуля в чесноке», - рассказал продавец Александр Согомонян.
На десерт - разнообразие видов эксклюзивного кавказского чая. Там же - горный мед, варенье из грецкого ореха, розы, липы. Для сладкоежек - богатый выбор халвы, вяленых сухофруктов, пастила и знаменитая пахлава. А рядом во всем своем изобилии расположились дары Камчатки - десятки видов рыбы холодного и горячего копчения, и главный деликатес - икра. Абсолютно все можно попробовать перед покупкой.
Выставка «Особенности национальных вкусов от Абхазии до Камчатки» (0+) работает в ЦНТИ. Посетить ее можно с 9.00 до 18.00, с 15 по 20 января.
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