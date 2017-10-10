В Пензенском ЦНТИ открылась осенняя выставка-продажа домашнего текстиля из Иваново

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10 октября 2017, 16:59Бизнесновости
10 октября 2017, 19:53Пензенские поисковики вернулись из Уфы с победой
10 октября 2017, 19:47В Пензе до конца года установят более 700 уличных фонарей
10 октября 2017, 19:44В пензенском драмтеатре состоится первая вечерняя премьера 225 сезона
10 октября 2017, 19:29В Заре строят многоквартирные дома для детей-сирот
10 октября 2017, 19:22Мужчину, убившего школьника в Сурске, поместят в психиатрическую больницу
10 октября 2017, 19:14В Пензе предложили сдавать ЕГЭ учителям
10 октября 2017, 19:02Учительница из мокшанской школы представила область на конкурсе в Сочи
10 октября 2017, 18:57Кузнецкие школьники посадили цветы у храма Казанской иконы Божьей матери