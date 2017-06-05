05 июня 2017, 19:36Бизнесновости

В Пензенском ЦНТИ открылась летняя выставка-продажа домашнего текстиля из Иваново

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Бизнесновости
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