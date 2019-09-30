В пензенском Центробанке прошел день открытых дверей

В пензенском отделении Центрального Банка России состоялся день открытых дверей. Посетители стали свидетелями процедур, которые обычно скрывают от посторонних глаз: это перерасчет, сортировка и упаковка монет и банкнот, их проверка на подлинность. Посетители, многие из которых были дети, смогли побывать внутри инкассаторских машин.

Как в массивные машины для перевозки ценностей десятками запрыгивают дети - картина довольно редкая. Обычно в нее допускают лишь строго ограниченное число специально подготовленных человек, с оружием и в амуниции.

Внутри одного из самых охраняемых зданий региона ребятам показали юбиляра - бумажную банкноту. Их выпуску в России в 2019 году 250 лет. За всю историю они не были чужды ни политике, на них, например, изображались и императоры, и Владимир Ленин, ни даже искусству: отдельная часть экскурсии в Центробанке рассказывает о деньгах, посвященных русскому балету. На день открытых деверей в пензенском отделении Центробанка смог прийти любой желающий, но особое приглашение - школьникам. Ведь приучать к финансовой грамотности и бдительности необходимо с детства. Эти мастер-классы коснулись и бумажных денег, и банковских карт.

Знания об истории банкнот, их защиты и банковского дела гостям пришлось добывать. Младшие школьники проходили через квест «Алтын-лукоморье», а более взрослые группы имели дело с банковским служащим прошлого.

«У нас проходит ознакомление с историей становления банковского дела в Пензенской губернии, проводятся мероприятия в виде квест-игры», - рассказал руководитель направления экономического отдела отделения по Пензенской области «Волго-Вятского ГУ Банка России» Владимир Пунин.

Признаки фальшивых купюр и монет все гости могли увидеть на аппаратах, которые применяют в Центральном Банке сейчас и применяли раньше. В день открытых дверей пришедшим показали и работу банковских кассиров, как происходит перерасчет, сортировка, упаковка монет и банкнот.

«Они увидели, как проходит экспертиза денежных знаков, как отличить фальшивую купюру, познакомились с работой инкассаторов, бронеавтомобилями, также рассказали, как сдать биометрические данные и для чего это нужно», - сказала заместитель управляющего отделением по Пензенской области «Волго-Вятского ГУ Банка России» Людмила Барбакова.

В следующий раз Банк России откроет свои двери для всех желающих будущей осенью. Для гостей организовали специальные фотозоны, но на память об одном из самых труднодоступных помещениях, конечно же, у школьников остались и деньги. По окончании экскурсии в подарок самым активным ребятам достались сувенирные монеты.