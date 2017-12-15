В Пензенском Центре поддержки предпринимательства подвели итоги года

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15 декабря 2017, 19:43Общество
246 образовательных мероприятий и свыше 1500 пензенских бизнесменов с новыми знаниями. С задачами, которые стояли перед открытым в 2017 году Центром поддержки предпринимательства, справились успешно.
«На практике разбиралось много моментов, именно работа в группе. Действительно, произошел полезный толчок, - отметила предприниматель Ольга Барышева.
Благодарности от бизнесменов, пожалуй, лучшая мотивация двигаться дальше для специалистов центра поддержки предпринимательства. Свои двери для инициативных пензенцев он открыл в мае 2017 года при содействии Минэкономразвития России и областного правительства. Сегодня в регионе действуют около 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, причем их количество растет. Показатели во многом зависят от работы центра.
«Люди, которые желали открыть свой бизнес и хотели получить навыки - куда идти, как открывать, как написать бизнес-план, таких в 2017 году пришло 1,5 тысячи человек», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.
За полгода информационно-консультационными услугами, которые предоставляет центр поддержки предпринимательства, воспользовались более 1500 человек. И это еще не предел. В 2018 году снова дадут старт масштабным образовательным проектам, организуют тренинги и интерактивные семинары.
«Мы решили увеличить количество семинаров, сделать больше мастер-классов. Больше бизнес-миссий, почти в два раза больше выставочно-ярмарочных мероприятий, где пензенские компании могут презентовать свою продукцию», - сказала руководитель центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.
Начиная с 2018-го получить регистрацию бизнесмены смогут на официальном сайте Центра поддержки предпринимательства. Индивидуальные консультации и участие в образовательных проектах - бесплатные. По всем вопросам также можно обращаться по телефону «горячей линии».
Основная задача центра - научить людей работать самостоятельно, чтобы они развивались, не боясь административных барьеров.
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