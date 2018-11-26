В пензенском Центре культуры и досуга прошел губернский бал

Бальные платья с пышными юбками и мундиры - образы, в которых пензенцы смогли почувствовать себя героями произведений Толстого, Пушкина, Лермонтова. Дамы и кавалеры окунулись на губернском балу (0+) в атмосферу XIX века. Танцевальный вечер прошел в Пензе в Центре культуры и досуга.

Ребята готовились к этому дню ни одну неделю. Некоторые потратили несколько месяцев на то, чтобы на празднике не ударить в грязь лицом: посещали танцевальные мастер-классы в выходные дни.

Пока одни вспоминали движения, другие завязывали новые знакомства. Ведь бал - это общение. Сама идея возродить танцевальные вечера пришла организаторам после проведения аналогичного бала в школе-интернате.

«Понравилась эта идея, мы ей очень вдохновились, что захотели продолжения. Нашли помощников, людей, которые поддержат идею проведения в Пензе подобного мероприятия», - рассказала организатор бала Наталья Лысенко.

Губернский бал открыл величественный полонез, танец-шествие. Истинно рыцарский, в нем каждый жест мужчины подчеркивает его уважение к партнерше. Вообще, представители сильного пола на балу оказались активнее дам. Правила этикета в этот раз были полностью на их стороне: девушки не могли отказать в танце без веских на то причин.

Менялись музыка и темп, но единым оставалось одно - соблюдение классических канонов. Даже в моменты, когда на импровизированную сцену выходили дети.

Губернский бал - благотворительный проект. Собранные средства направят на организацию специализированного класса для детей в городской школе-интернате №1.