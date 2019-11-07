В пензенском ботаническом саду снова зацвели форзиции

Сотрудники учреждения отмечают, что из-за резкого похолодания в августе листопад начался на два месяца раньше, но как только установилась теплая погода, тут же прекратился и до сих пор не возобновился. А некоторые растения и вовсе зацвели, как будто весной.

«Основное цветение форзиций [род кустарников и небольших деревьев семейства маслиновые] бывает весной до распускания листьев, а в 2019 году они сбросились, а на голых ветках продолжилось цветение. Так ощущение, что весна пришла, впервые сталкиваюсь с таким явлением», - рассказала директор Ботанического сада имени Спрыгина Пензенского государственного университета Марина Ростовцева.

По прогнозам синоптиков, теплая погода будет радовать горожан еще недолго: совсем скоро она вернется к климатической норме - минусовой температуре. Похолоданий стоит ожидать уже завтра.