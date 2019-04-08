08 апреля 2019, 19:54Общество

В пензенском ботаническом саду расцвели первые цветы

В Пензу пришла климатическая весна. В ботаническом саду имени Спрыгина расцвели первые весенние цветы.

«Ботаническое название этих растений подснежник белоснежный. Они родом из теплых краев, Родина - Кавказ, Средиземноморье. У нас они прекрасно растут, зимуют, и первыми расцветают, как только сойдет снег», - рассказала биолог ботанического сада Галина Можаева.

Большую часть времени подснежники проводят в луковице. Расцветают только ранней весной и цветут всего две-три недели. После - засыхают. На очереди - другие раннецветущие растения. Такие как крокусы, хионодоксы и пролеска сибирская.

Увидеть первые весенние цветы могут все желающие. С режимом работы ботанического сада можно ознакомиться на официальном сайте (0+).

Общество
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