В пензенском ботаническом саду расцвели первые цветы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 апреля 2019, 19:54Общество
В Пензу пришла климатическая весна. В ботаническом саду имени Спрыгина расцвели первые весенние цветы.
«Ботаническое название этих растений подснежник белоснежный. Они родом из теплых краев, Родина - Кавказ, Средиземноморье. У нас они прекрасно растут, зимуют, и первыми расцветают, как только сойдет снег», - рассказала биолог ботанического сада Галина Можаева.
Большую часть времени подснежники проводят в луковице. Расцветают только ранней весной и цветут всего две-три недели. После - засыхают. На очереди - другие раннецветущие растения. Такие как крокусы, хионодоксы и пролеска сибирская.
Увидеть первые весенние цветы могут все желающие. С режимом работы ботанического сада можно ознакомиться на официальном сайте (0+).
08 апреля 2019, 19:54В пензенском ботаническом саду расцвели первые цветы
08 апреля 2019, 19:52На мосту в Междуречье запустят реверсивное движение
08 апреля 2019, 19:47Финалисты «Культ тела 3. Армия» уехали бороться с лишним весом на Кавказ
08 апреля 2019, 19:44«Тотальный диктант-2019» пройдет в Пензе на трех площадках
08 апреля 2019, 19:37Губернатор призвал фермеров использовать больше минеральных удобрений
08 апреля 2019, 19:33Пензенские школьники приняли участие в конференции «Старт в науку»
08 апреля 2019, 19:18#сохранимлес. Пензенцы собрали за неделю свыше 700 кг макулатуры
08 апреля 2019, 19:12В Пензе прошли первые дебаты участников праймериз «Единой России»