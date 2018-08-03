В пензенском ботаническом саду раньше срока распустились гладиолусы

В ботаническом саду Пензы распустились гладиолусы. В 2018 году это произошло раньше привычного срока. Специалисты отмечают, что свои коррективы внесла жаркая погода.

«В теплицах растет 43 сорта гибридного гладиолуса садовой формы различной окраски и срока цветения. Есть ранние, как например «Боччели», и более позднее - «Динамит». Обычно такие растения держатся на участках десять лет, а дальше происходит вымирание сорта», - рассказала биолог ботанического сада Пензы Ольга Рытикова.

У большинства россиян эти цветы ассоциируются с началом учебного года. Именно ближе к сентябрю и распускаются бутоны. Благодаря раннему цветению у пензенцев и гостей областного центра есть чуть больше месяца, чтобы полюбоваться гладиолусами в ботаническом саду.