В пензенском ботаническом саду раньше срока распустились гладиолусы

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03 августа 2018, 13:15Общество
В ботаническом саду Пензы распустились гладиолусы. В 2018 году это произошло раньше привычного срока. Специалисты отмечают, что свои коррективы внесла жаркая погода.
«В теплицах растет 43 сорта гибридного гладиолуса садовой формы различной окраски и срока цветения. Есть ранние, как например «Боччели», и более позднее - «Динамит». Обычно такие растения держатся на участках десять лет, а дальше происходит вымирание сорта», - рассказала биолог ботанического сада Пензы Ольга Рытикова.
У большинства россиян эти цветы ассоциируются с началом учебного года. Именно ближе к сентябрю и распускаются бутоны. Благодаря раннему цветению у пензенцев и гостей областного центра есть чуть больше месяца, чтобы полюбоваться гладиолусами в ботаническом саду.
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