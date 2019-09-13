За чистоту и сохранность окружающей среды. В пензенском ботаническом саду прошла экологическая акция под эгидой Всероссийского общества охраны природы. За уборку территории взялись студенты Пензенского социально-педагогического колледжа. Не остались в стороне и представители других учебных заведений.

Студенты пензенского социально-педагогического колледжа внимательно исследуют каждый метр ботанического сада. Однако пришли они не для того, чтобы изучать многообразие растений. Их цель - навести здесь чистоту и порядок. Для многих это уже не первая экологическая акция.

«С самого детства меня интересовала тема защиты окружающей среды и животных. Для меня этой очень актуальный вопрос. Я хочу показать подрастающему поколению, что это очень важно и нужно защищать нашу планету от нас самих, не загрязнять окружающую среду. Конечно, мусора здесь не так много, как везде, но уборка тоже требуется», - рассказала студентка Пензенского государственного университета Анна Ефремова.

Участие в акции, организованной Всероссийским обществом охраны природы, приняли 25 первокурсников Пензенкого социально-педагогического колледжа. Как отмечают преподаватели, заставлять никого не пришлось. К уборке присоединились и студенты высших учебных заведений.

«Это студенты, которые приехали из разных районов, которые, возможно, ни разу не были в ботаническом саду. Может быть, изначально это было любопытство, это желание изменить мир. Как они считают, чистота - это начало красоты, которую они хотели бы иметь вокруг себя», - отметила преподаватель Пензенского социально-педагогического колледжа Галина Львова.

Перед глазами у первокурсников - пример старших товарищей. В конце августа студенты социально-педагогического колледжа приняли участие в очистке территории старинных усадеб и берегов Суры. Активисты отмечают, что впереди их ждет еще несколько экологических акций.